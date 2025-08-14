Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.12
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2

Сильянов о Батракове: «Вдруг еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь “Ман Сити”. Не будет такого, что Алексей зазнается — у него прекрасные родители, девушка»

Защитник «Локомотива» ответил на вопрос о том, как относится к слухам о возможном переходе одноклубника в европейскую команду.

Источник: Спортс"

"Да никак. Леша — спокойный, хороший парень. Думаю, не словит звездочку. У него прекрасные родители, прекрасная девушка. Я думаю, у него не будет такого, что он там зазнается.

До конца сезона, я думаю, он из «Локомотива» не уйдет. Вдруг сейчас еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити». Я только рад буду. Честно говорю", — сказал Александр Сильянов.

В этом сезоне Алексей Батраков забил 8 голов в 6 матчах этого сезона с учетом Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше