Сильянов о Батракове: «Вдруг еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь “Ман Сити”. Не будет такого, что Алексей зазнается — у него прекрасные родители, девушка»

"Да никак. Леша — спокойный, хороший парень. Думаю, не словит звездочку. У него прекрасные родители, прекрасная девушка. Я думаю, у него не будет такого, что он там зазнается.
До конца сезона, я думаю, он из «Локомотива» не уйдет. Вдруг сейчас еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити». Я только рад буду. Честно говорю", — сказал Александр Сильянов.
В этом сезоне Алексей Батраков забил 8 голов в 6 матчах этого сезона с учетом Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.
