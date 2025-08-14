Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.12
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2

Рамуш заявил, что останется в «ПСЖ». Форвард сыграл 22 матча в прошлом сезоне Лиги 1, проводя на поле в среднем 48 минут

Нападающий парижан, выйдя на замену, забил гол в матче за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» (3:2, по пенальти).

Источник: Спортс"

— Расскажите о вашем великолепном камбэке в матче с «Тоттенхэмом».

— Нам нужно было войти в игру и показать, что это еще ничего не закончилось. Таков менталитет нашей команды — те, кто выходит на замену, должны сделать разницу. Мы никогда не сдаемся.

— Можете ли вы подтвердить, что останетесь в «ПСЖ» в этом сезоне?

— Да, — ответил с улыбкой Гонсалу Рамуш.

В прошлом сезоне футболист сыграл 22 матча в Лиге 1, забил 10 голов и сделал 3 передачи, проводя на поле в среднем 48 минут. Его статистику можно изучить по ссылке.