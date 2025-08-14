Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.08
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.50
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2

Олег Иванов: «Лимит можно любой сделать — хоть одного иностранца на поле. Но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Источник: Спортс"

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Мне все равно. Лимит можно любой сделать, хоть одного иностранца на поле, но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта», — сказал 39-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов.

Новый лимит в РПЛ: кто за и против уже сейчас.