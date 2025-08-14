Семшов о «Зените»: «В Манчини и Спаллетти нет надобности — нет еврокубков. Есть российский тренерский цех, ближайшее зарубежье. Когда приезжают из европейских дублей — смешно»

"Если стабилизирует состав, по-прежнему главная сила в РПЛ. Но футболисты должны сами объединиться на эту цель, не тащить одеяло на себя.
Как справится с новым вызовом Семак — посмотрим только по окончанию сезона.
В то, что «Зенит» перестал быть тренерской командой, вообще не верю. Как и в Манчини со Спаллетти, о которых снова заговорили. В них нет надобности, поскольку нет еврокубков.
Есть хороший российский тренерский цех и более соответствующее нашей ментальности ближайшее зарубежье.
Если уж дальний специалист высокого уровня — это одно, а когда к нам приезжают из европейских дублей — просто смешно", — сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.