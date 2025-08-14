Лапочкин о словах Талалаева про Батракова: «Частично соглашусь. Пошло от безнаказанности — в одного влетел и понял, что так можно. Надо было раньше дать карточку»

Во втором тайме Алексей Батраков пошел в стык с соперником, поучаствовал в потасовке и получил желтую карточку.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о хавбеке соперника после матча: «Ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера».
"Это от безнаказанности пошло. Сначала он в одного влетел и понял, что так можно играть. Потом полетел в другого игрока, началась уже потасовка из‑за этого.
Надо было раньше ему карточку дать. Тогда не было бы этой заварухи, травмы у футболиста. Так что частично соглашусь", — сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.