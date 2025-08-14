Лапочкин о словах Талалаева про Батракова: «Частично соглашусь. Пошло от безнаказанности — в одного влетел и понял, что так можно. Надо было раньше дать карточку»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:00
Астана
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.90
П2
3.05
Футбол. Кубок России
17:30
Пари Нижний Новгород
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.53
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
18:00
КуПС
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
19:00
Мидтьюлланн
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.08
П2
6.70
Футбол. Лига конференций
19:00
Арарат-Армения
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.50
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
19:00
Сабах
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Ноа
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.40
П2
8.60
Футбол. Лига Европы
20:00
Вольфсбергер
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.21
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.22
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
20:00
Шериф
:
Андерлехт
Все коэффициенты
П1
3.97
X
3.85
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
20:00
Омония
:
Араз
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
АИК
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.27
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Пакш
:
Полесье
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.55
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаммарбю
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
3.81
Футбол. Лига Европы
20:30
Брейдаблик
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.39
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.38
Футбол. Лига конференций
20:30
Бейтар И
:
Рига
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:30
Брённбю
:
Викингур Р
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:30
Арда
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.30
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.42
П2
14.25
Футбол. Лига Европы
21:00
Дрита
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Лига Европы
21:00
Утрехт
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.86
Футбол. Лига Европы
21:00
Шахтер
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.88
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Лугано
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.80
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.45
П2
3.51
Футбол. Лига конференций
21:00
АЕК
:
Арис Л
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.61
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Маккаби Хайфа
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Бешикташ
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2

Лапочкин о словах Талалаева про Батракова: «Частично соглашусь. Пошло от безнаказанности — в одного влетел и понял, что так можно. Надо было раньше дать карточку»

«Локомотив» обыграл «Балтику» (2:0) в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс"

Во втором тайме Алексей Батраков пошел в стык с соперником, поучаствовал в потасовке и получил желтую карточку.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о хавбеке соперника после матча: «Ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего футболиста после свистка, он лезет и посылает нашего тренера».

"Это от безнаказанности пошло. Сначала он в одного влетел и понял, что так можно играть. Потом полетел в другого игрока, началась уже потасовка из‑за этого.

Надо было раньше ему карточку дать. Тогда не было бы этой заварухи, травмы у футболиста. Так что частично соглашусь", — сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.