Акинфеев об РПЛ: «Не нравится, когда заявляют: “Футбол у нас дно”. Если дно — не смотрите. Почему мы свое не любим? Я буду ценить и уважать свое, а не забугорное»

— Сразу скажу: мне не нравится, когда кто-то заявляет: «Футбол у нас дно». Если дно — не смотрите. Но почему мы свое не любим?
Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ — это наше. Всегда можно сделать хороший продукт. К тому же я не скажу, что РПЛ прям такая слабая.
Есть команды, которые показывают качественный футбол, конкурируют. Понятно, что это уже не 2010-е, когда начали прибавлять «Рубин», «Спартак», «Динамо»…
На протяжении лет семи чемпионат был очень сильным. Может, в четверку-пятерку лучших в Европе входил.
Но сейчас, даже если что-то не так, я не скажу: у нас все плохо. Все равно буду ценить, уважать и любить свое, а не забугорное.
— А смотришь забугорное?
— Не смотрю. Даже не тянет.
Во-первых, когда в жизни и так много футбола, он элементарно надоедает. Во-вторых, не так много свободного времени.
Если появляется минутка, включаю обзоры. С клубным чемпионатом мира так было — включил, понял, что к чему, и хватит.
При этом обзоры тура РПЛ ищу всегда, все голы вижу. Молодежь в ЦСКА постоянно смотрит [полные матчи]. Я — нет, — сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.