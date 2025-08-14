Непомнящий о Дзюбе: «Спартак» с ним боролся бы за чемпионство. Не могу назвать у них лидера, а Артем не бывает равнодушным на поле. Его дух победителя передается остальным"

«Спартаку» бы такой игрок сейчас очень пригодился. Не могу назвать лидера у красно-белых.
Думаю, будь Дзюба в «Спартаке», команда боролась бы за чемпионство. Его дух победителя передается остальным«, — сказал бывший тренер “Томи” Непомнящий.
«Дзюба любит футбол и никогда не бывает равнодушным на поле. Видно, что в “Акроне” именно он заряжает молодых игроков и мотивирует их выкладываться до последнего. Они смотрят на него и понимают, что если возрастной игрок так бьется, то они просто не имеют права халтурить.
