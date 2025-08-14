Мак Аллистер о гибели Жоты: «Он поддерживает нас с небес. Если не верите, то просто посмотрите на время, когда Фримпонг забил в Суперкубке. 20:20. Знаки…»

"Безусловно, я с большим волнением хочу посвятить этот абзац Диогe. Я до сих пор не могу понять, почему он ушел так рано. У меня всегда были с ним хорошие отношения, но в прошлом году они стали еще лучше. Он всегда был очень приземленным, семейным человеком и никогда не пытался притворяться тем, кем на самом деле не был. Однажды он мог прийти и обнять тебя так, как никогда в жизни, а на следующий день даже не поздороваться, ха-ха-ха.