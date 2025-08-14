Ричмонд
Мак Аллистер о гибели Жоты: «Он поддерживает нас с небес. Если не верите, то просто посмотрите на время, когда Фримпонг забил в Суперкубке. 20:20. Знаки…»

Напомним, нападающий «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

Источник: Спортс"

"Безусловно, я с большим волнением хочу посвятить этот абзац Диогe. Я до сих пор не могу понять, почему он ушел так рано. У меня всегда были с ним хорошие отношения, но в прошлом году они стали еще лучше. Он всегда был очень приземленным, семейным человеком и никогда не пытался притворяться тем, кем на самом деле не был. Однажды он мог прийти и обнять тебя так, как никогда в жизни, а на следующий день даже не поздороваться, ха-ха-ха.

Нам нравилось «побесить друг друга», и мы всегда находили способ, будь то наши споры о Месси и Криштиану или просто игра в карты. Это было частью игры. Я всегда буду вспоминать о нем с улыбкой.

И я знаю, что он будет поддерживать нас с небес. Если вы в это не верите, то просто посмотрите на время, когда Фримпонг забил гол в Суперкубке. Двадцатки (20-я минута и 20-я секунда — Спортс«“). Знаки…” — написал полузащитник “Ливерпуля” в колонке для The Players» Tribune.

