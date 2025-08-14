«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира. «Барселона» — 2-я, «Ливерпуль» — 4-й, «МЮ» — 7-й, «Тоттенхэм» — 10-й (Brand Finance)

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Легия
2
:
АЕК Л
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Эгнатия
2
:
Олимпия Л
2
Все коэффициенты
П1
14.50
X
1.55
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Виртус
3
:
Милсами
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.00
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Санта-Клара
0
:
Ларн
0
Все коэффициенты
П1
4.95
X
1.22
П2
35.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
4
:
Балкани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хайберниан
1
:
Партизан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Аустрия
1
:
Баник О
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.19
П2
16.50
Футбол. Лига конференций
доп. время
Данди Юнайтед
2
:
Рапид В
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Динамо Тр
1
:
Хайдук С
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Спартак Тр
4
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
пенальти
Шахтер
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
2
:
Силькеборг
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дрита
1
:
ФКСБ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
2
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Лугано
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
7
:
Клаксвик
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Арис Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Маккаби Хайфа
0
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
3
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брейдаблик
1
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бейтар И
3
:
Рига
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
4
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
2
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Ноа
0
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вольфсбергер
0
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шериф
1
:
Андерлехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
5
:
Араз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
АИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаммарбю
0
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Дифферданж
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арарат-Армения
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сабах
0
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
0
:
Лозанна
2
П1
X
П2

«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира. «Барселона» — 2-я, «Ливерпуль» — 4-й, «МЮ» — 7-й, «Тоттенхэм» — 10-й (Brand Finance)

Список из 50 команд, представляющих наибольшую ценность, составила лондонская консалтинговая компания Brand Finance. Лидер по сравнению с 2024 годом не изменился — это «Реал». «Барселона» опередила «Манчестер Сити» и вышла на второе место.

Источник: Спортс"

В топ-10 вошли:

1. «Реал»: стоимость бренда — 2,142 млрд долларов, рейтинг бренда — AAA+.

2. «Барселона» — 1,910 млрд долларов, AAA+.

3. «Манчестер Сити» — 1,604 млрд долларов, AAA.

4. «Ливерпуль» — 1,565 млрд долларов, AAA+.

5. «ПСЖ» — 1,518 млрд долларов, AAA.

6. «Бавария» — 1,395 млрд долларов, AAA+.

7. «Манчестер Юнайтед» — 1,395 млрд долларов, AAA+.

8. «Арсенал» — 1,339 млрд долларов, AAA+.

9. «Челси» — 1,071 млрд долларов, AAA+.

10. «Тоттенхэм» — 890 млн долларов, AA.

В первую половину списка также попали «Боруссия» Дортмунд«, “Атлетико”, “Ювентус”, “Интер”, “Байер”, “Милан”, “Ньюкасл”, “Астон Вилла”, “Айнтрахт”, “Лейпциг”, “Наполи”, “Вест Хэм”, “Аякс”, “Рома” и “Эвертон”.

