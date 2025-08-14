«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира. «Барселона» — 2-я, «Ливерпуль» — 4-й, «МЮ» — 7-й, «Тоттенхэм» — 10-й (Brand Finance)

В топ-10 вошли:
1. «Реал»: стоимость бренда — 2,142 млрд долларов, рейтинг бренда — AAA+.
2. «Барселона» — 1,910 млрд долларов, AAA+.
3. «Манчестер Сити» — 1,604 млрд долларов, AAA.
4. «Ливерпуль» — 1,565 млрд долларов, AAA+.
5. «ПСЖ» — 1,518 млрд долларов, AAA.
6. «Бавария» — 1,395 млрд долларов, AAA+.
7. «Манчестер Юнайтед» — 1,395 млрд долларов, AAA+.
8. «Арсенал» — 1,339 млрд долларов, AAA+.
9. «Челси» — 1,071 млрд долларов, AAA+.
10. «Тоттенхэм» — 890 млн долларов, AA.
В первую половину списка также попали «Боруссия» Дортмунд«, “Атлетико”, “Ювентус”, “Интер”, “Байер”, “Милан”, “Ньюкасл”, “Астон Вилла”, “Айнтрахт”, “Лейпциг”, “Наполи”, “Вест Хэм”, “Аякс”, “Рома” и “Эвертон”.