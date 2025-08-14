«Это по-коммунистически». Карпин заявил, что не приводил доводов РФС для совмещения работы с «Динамо»

Егоров: «Мне интересно, как происходит согласование. Вы — Валерий Карпин, тренер сборной переходите в “Динамо”. Вы пишите письмо в РФС или звоните Дюкову и говорите: “Александр Валерьевич, можно так?” Или это делает клуб за вас и потом ставит перед фактом?».
Карпин: «Это делает клуб».
Егоров: «Клуб говорит: “Валерий Георгиевич, мы решили проблемы с РФС”?».
Карпин: «Для начала для переговоров нужно переговорить с РФС. Разрешит ли РФС?».
Егоров: «Какие вы приводили доводы, чтобы разрешили?».
Карпин: «Никаких».
Егоров: «С вашей стороны это звучит потребительски. Я сразу и тренер сборной, и клуба. Я думал, что это выглядит так: “Прошу, пожалуйста, пойти на встречу. Обязуюсь быть в сборной в хорошем расположении духа. Не устану по таким-то причинам. Вижу это целесообразным, в том числе потому-то”. Вообще такого нет?».
Карпин: «Такого нет. Это не по-потребительски, а по-коммунистически. Видимо, так раньше и было. У меня контракт с РФС, все. Какие ко мне вопросы? Когда у меня был контракт с клубом, РФС запрашивал разрешение на ведение переговоров у “Ростова”.