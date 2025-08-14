Владимир Пономарев: «Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела. Раньше зарплаты были одинаковыми, не было распрей и зависти»

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Легия
2
:
АЕК Л
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Эгнатия
2
:
Олимпия Л
2
Все коэффициенты
П1
14.50
X
1.55
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Виртус
3
:
Милсами
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.00
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Санта-Клара
0
:
Ларн
0
Все коэффициенты
П1
7.30
X
1.22
П2
86.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
4
:
Балкани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Хайберниан
1
:
Партизан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Аустрия
1
:
Баник О
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.19
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Данди Юнайтед
2
:
Рапид В
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Динамо Тр
1
:
Хайдук С
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
доп. время
Спартак Тр
4
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
пенальти
Шахтер
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
35.00
X
1.04
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
2
:
Силькеборг
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дрита
1
:
ФКСБ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
2
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Лугано
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
7
:
Клаксвик
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Арис Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Маккаби Хайфа
0
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
3
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брейдаблик
1
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бейтар И
3
:
Рига
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
4
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
2
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Ноа
0
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вольфсбергер
0
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шериф
1
:
Андерлехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
5
:
Араз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
АИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаммарбю
0
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Дифферданж
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арарат-Армения
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сабах
0
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
0
:
Лозанна
2
П1
X
П2

Владимир Пономарев: «Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела. Раньше зарплаты были одинаковыми, не было распрей и зависти»

"Я не знаю, почему у нас нет талантливых футболистов. Могу назвать пару-тройку талантливых людей, и все. Раньше в каждой команде у нас были такие игроки! На левом нападающем, на правом нападающем — сумасшедшие форварды, полузащитники, которые впахивали на футбольном поле, как Папа Карло, и забивали голы.

«Я не знаю, почему у нас нет талантливых футболистов. Могу назвать пару-тройку талантливых людей, и все. Раньше в каждой команде у нас были такие игроки! На левом нападающем, на правом нападающем — сумасшедшие форварды, полузащитники, которые впахивали на футбольном поле, как Папа Карло, и забивали голы. Это сейчас мячи — “летуны”, а раньше они набухали и весили много килограммов. И тогда забивали, пробивали оборону.

А сейчас интеллигенция, все нежные. Раньше играли «кость в кость», а в наши дни все делается исподтишка. Мы все равно вставали и бежали дальше; сейчас бы не уважали футболистов, которые корчатся и симулируют.

Много вопросов к современному футболу и зарплатам. Раньше у всех они были абсолютно одинаковыми, и никаких претензий не было друг к другу. Не было ни распрей, ни зависти. Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела", — сказал бывший защитник ЦСКА.

«В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут. Средняя должна быть хотя бы тысяч 50. Как выживать пенсионерам, если половина уходит на коммуналку?» Пономарев о выплатах.