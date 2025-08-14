Владимир Пономарев: «Капитализация нашей страны и футболистов ни к чему хорошему не привела. Раньше зарплаты были одинаковыми, не было распрей и зависти»

«Я не знаю, почему у нас нет талантливых футболистов. Могу назвать пару-тройку талантливых людей, и все. Раньше в каждой команде у нас были такие игроки! На левом нападающем, на правом нападающем — сумасшедшие форварды, полузащитники, которые впахивали на футбольном поле, как Папа Карло, и забивали голы. Это сейчас мячи — “летуны”, а раньше они набухали и весили много килограммов. И тогда забивали, пробивали оборону.