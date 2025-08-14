«Ньюкасл» начнет штрафовать Исака в случае пропуска матчей. Форвард не хочет даже тренироваться с командой (Daily Mail)

«Сороки» пока не штрафовали футболиста сборной Швеции, но начнут это делать в случае пропуска официальных матчей. Ожидается, что против «Астон Виллы» в 1-м туре АПЛ Исак играть не будет — и будет за это наказан.
Позиция форварда (а точнее, его агента, инструктирующего своего клиента) не изменится до закрытия трансферного окна. Игрок и его представитель опасаются, что «Ньюкасл» будет менее активно работать над поиском нового нападающего в том случае, если Исак пойдет на какие-либо уступки. В связи с этим Александер не станет «показывать слабость».
Отмечается, что в клубе разочарованы поведением лучшего бомбардира. «Необязательно было поступать именно так», — сказал один из менеджеров.