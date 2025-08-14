«Ренн» купил хавбека «Бреста» Камара за 8 млн евро. Контракт — на 4 года

По информации L"Equipe, сумма сделки составила 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Камара провел 34 матча, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика — здесь.
Фото: https://www.staderennais.com/
