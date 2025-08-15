«Челси» — единственный клуб АПЛ, начинающий сезон без лого основного спонсора на футболках. Лондонцы хотят заключить сделку на 60−65 млн фунтов в год на фоне победы в КЧМ и выхода в

В данный момент «Челси» ищет нового спонсора и хочет, чтобы это сотрудничество было долгосрочным, пишет BBC. После выхода в Лигу чемпионов и победы на клубном чемпионате мира «синие» планируют заключить сделку на сумму от 60 до 65 миллионов фунтов за сезон.