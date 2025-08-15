Быстров о «Спартаке»: «Возьмите Спаллетти и отдыхайте. Я бы предложил ему 5 млн — он приведет к чемпионству. Станковичу осталось две недели максимум, но хотелось бы, чтобы 1 матч»

Я бы предложил сейчас Спаллетти, ну ладно, пять миллионов, но чтобы он четко пришел и работал. Зато он приведет команду к чемпионству. Вот и все.
— Игра против «Зенита» — ключевая для Станковича?
— Конечно ключевая. Ну, а что, трешку получит дома безвольную — и уйдет сразу.
А как «Спартак» может победить «Зенит»?
— Ты «Ахмат» видел?
— «Спартак» — «Зенит» — это немножко другое. Семак уже не будет экспериментировать, не будет сажать, а поставит тех, кто должен играть в стартовом составе. Как «Спартак» дырки свои заштопает за неделю?
— Сколько Станкович еще будет главным тренером «Спартака»?
— Две недели максимум. Хотелось бы, чтобы один матч. 16-го посмотреть матч — и прямо со стадиона, как они любят отправлять тренеров в долгий путь, — сказал бывший полузащитник «Спартака».