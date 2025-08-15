Палмер — самый популярный в Фэнтези АПЛ за день до старта турнира. Салаха нет в топ-5

Полузащитник действующих чемпионов Англии Мохамед Салах не входит в топ-5, он на 6-м месте с 28,2% выбора. Египтянин — самый дорогой игрок Фэнтези АПЛ на Спортсе«», он стоит 12,5 млн.
Дедлайн в фэнтези-турнире — 22:00 мск в пятницу, 15 августа, с началом матча «Ливерпуль» — «Борнмут», которым откроется сезон.
Создавайте команду в турнире до этого времени.
