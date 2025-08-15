«Барса» планирует объявить о регистрации Рэшфорда и Гарсии в пятницу

Изначально это планировалось сделать только в конце трансферного окна — в том случае, если решение по сделке с VIP-местами по-прежнему не будет принято. Однако в клубе решили принять эту меру уже сейчас, учитывая важность матча с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиге и отсутствие нескольких игроков — например, Роберта Левандовского.