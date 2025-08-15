Роман Шишкин: «Спартак» как обычно колошматит, но не удивлюсь, если он победит «Зенит» за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Игра-то у команды есть"

«Спартак» как обычно колошматит, многие сейчас пишут об отставке Станковича и так далее… Я не хочу ничего прогнозировать, но, как обычно бывает, если исходить из практики, когда нет результата, а кресло уже пошатнулось, люди всегда уходили. Это если брать историю всех предыдущих тренеров «Спартака». Эпизодически возможны победы, какие-то эмоциональные всплески, но все равно видно, что команде чего-то не хватает. Может быть, взаимосвязи с руководством.