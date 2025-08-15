«Брентфорд» покупает Уаттара у «Борнмута» за рекордные 37+5 млн фунтов

«Пчелы» купят 23-летнего игрока сборной Буркина Фасо за рекордные для себя 37 млн фунтов плюс 5 млн в виде бонусов, видя в нем замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Бриану Мбемо.
Сегодня Уаттара должен пройти медосмотр в «Брентфорде». В 32 матчах прошлого сезона АПЛ на его счету 7 голов и 4 ассиста.
