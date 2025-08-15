«Шилов по манере игры немного Пиняева напоминает. У него не только есть талант, он еще и очень трудолюбивый». Тренер молодежки «Зенита» о вингере

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Легия
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Эгнатия
2
:
Олимпия Л
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
3
:
Милсами
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
0
:
Ларн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
4
:
Балкани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:5
Данди Юнайтед
2
:
Рапид В
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
4
:
Университатя Кр
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
2
:
Силькеборг
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дрита
1
:
ФКСБ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
2
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Шахтер
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Лугано
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Неман
2
:
Клаксвик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Арис Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Маккаби Хайфа
0
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
3
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брейдаблик
1
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бейтар И
3
:
Рига
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
4
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
2
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Ноа
0
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вольфсбергер
0
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шериф
1
:
Андерлехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
5
:
Араз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
АИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаммарбю
0
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Дифферданж
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арарат-Армения
1
:
Спарта П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сабах
0
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
0
:
Лозанна
2
П1
X
П2

«Шилов по манере игры немного Пиняева напоминает. У него не только есть талант, он еще и очень трудолюбивый». Тренер молодежки «Зенита» о вингере

— На летних сборах Шилов и Кондаков впервые тренировались под руководством Семака. Вы удивились их резкому взлету?

Источник: Спортс"

— И да, и нет. По Шилову видно, что он по-хорошему наглый. Атакующий игрок должен быть таким, уверенным в себе. Вадик и в тренировочном процессе, и тем более в играх это постоянно показывает. Он уже перерос уровень МФЛ, забил 15 мячей за первый круг.

Что касается Кондакова, то на турнире в Бразилии в декабре нам сначала показалось, что он не очень хорошо выглядел. Но поверили, в частности, Андрей Сергеевич Аршавин принимал решение. И со временем уже на сборах мы увидели, что Данька действительно начал прибавлять и стал одним из лидеров.

— Сильно перехваливать не хочется, но вы можете уже их с кем-то сравнить?

— По манере игры Шилов немножко Пиняева напоминает. Такой же взрывной, быстрые ноги, похожие антропометрические данные.

По Кондакову трудно сказать… Все-таки надеюсь, что мы кого-то будем в дальнейшем сравнивать с Кондаковым.

— В товарищеском матче «Зенит» — «Сьон» Шилов вышел на замену во втором тайме и оформил «гол+пас». Сразу же некоторые начали называть его «новым Аршавиным» и «русским Ямалем». Когда подобные ярлыки вешают на молодых ребят — это опасно?

— Да, это очень большая опасность. Честно говоря, я за Шилова переживаю. В меньшей степени — за Кондакова. Самое главное, чтобы Вадику сейчас крышу не снесло. У него не только есть талант, но он еще и очень трудолюбивый. Шилов на протяжении нескольких лет много работал индивидуально. Выходил на поле в академии, брал мячи и сам занимался. В том числе за счет этого прибавил. Так скажем, дисциплинированно ко всему относится.

Надеюсь, он не будет сбавлять. Мы его перевели в «Зенит-2», больше за молодежку он играть не будет, — сказал Александр Селенков.