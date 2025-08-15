«Шилов по манере игры немного Пиняева напоминает. У него не только есть талант, он еще и очень трудолюбивый». Тренер молодежки «Зенита» о вингере

— Да, это очень большая опасность. Честно говоря, я за Шилова переживаю. В меньшей степени — за Кондакова. Самое главное, чтобы Вадику сейчас крышу не снесло. У него не только есть талант, но он еще и очень трудолюбивый. Шилов на протяжении нескольких лет много работал индивидуально. Выходил на поле в академии, брал мячи и сам занимался. В том числе за счет этого прибавил. Так скажем, дисциплинированно ко всему относится.