Влахович интересен «Ньюкаслу». «Ювентус» хочет продать форварда с истекающим контрактом

Руководство туринского клуба намерено продать Влаховича из-за его высокой зарплаты в размере 12 млн евро в год, тогда как тренера «Юве» Игора Тудора серб устраивает — он вписывается в его схему, вдобавок у нападающего хорошие отношения с одноклубниками.
В 29 матчах прошлого сезона в Серии А на счету Влаховича 10 голов и 4 ассиста.
