Бакаев о переходе в «Локо»: «Интерес был еще летом 2024-го, но тогда действовал контракт с “Зенитом”. Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»

— Интерес был еще летом 2024-го. Но тогда у меня еще год действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят.
— Так, а что сейчас?
— Переговоры вел Герман [Ткаченко, руководитель агентства ProSports Management]. Меня хотело и руководство, и, как понимаю, тренер «Локомотива». Коннект с Галактионовым у меня сложился.
— Сразу?
— Что все будет отлично, стало понятно еще до подписания контракта. Мы встретились и обсудили не самые, как им [ «Локомотиву»] могло показаться, простые вопросы. А для меня все было просто и понятно — я хотел играть в «Локо», — сказал хавбек «Локомотива».