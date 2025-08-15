Онопко о «Ростове» при Альбе: «Требования те же, что и у Карпина. Почти ничего не поменялось. Занятия и установки Джони проводит на русском»

— Практически ничего. К примеру, на сборах трудились по тому же графику и режиму, что и раньше. Ничего не изменилось в работе медиков, аналитиков, диетолога — те же требования, те же задачи. И если появились какие-то новшества в тренировочном процессе, то они несущественны и больше носят эмоциональный характер.