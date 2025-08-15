Думаю, не совсем правильно играть целиком молодежным составом. Такое ощущение, что против мужиков бегала детвора«, — сказал народный артист России, болельщик “Динамо”.
Лещенко о «Динамо» и 0:4 с «Краснодаром»: «Непонятная игра. Вспоминаю сказку про Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие в
