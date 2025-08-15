Слот о том, сможет ли «Ливерпуль» вновь выиграть АПЛ: «В этом году будет еще труднее. Мы потеряли много игроков старта и подписали четверых — предстоит адаптация»

Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Легия
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Эгнатия
2
:
Олимпия Л
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
3
:
Милсами
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
0
:
Ларн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
4
:
Балкани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:5
Данди Юнайтед
2
:
Рапид В
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
4
:
Университатя Кр
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
2
:
Силькеборг
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Дрита
1
:
ФКСБ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
2
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Шахтер
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Лугано
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Неман
2
:
Клаксвик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Арис Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Маккаби Хайфа
0
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
3
:
Сент-Патрик'с Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брейдаблик
1
:
Зриньски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бейтар И
3
:
Рига
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
4
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
2
:
Жальгирис К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Ноа
0
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вольфсбергер
0
:
ПАОК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шериф
1
:
Андерлехт
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
5
:
Араз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
АИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаммарбю
0
:
Русенборг
1
П1
X
П2

Слот о том, сможет ли «Ливерпуль» вновь выиграть АПЛ: «В этом году будет еще труднее. Мы потеряли много игроков старта и подписали четверых — предстоит адаптация»

"Главная сложность в том, что АПЛ способны выиграть многие. Сделать это [дважды подряд] в такой лиге будет невероятным. А победить в этом году будет даже еще труднее.

Источник: Sports

В каждом сезоне и межсезонье сталкиваешься с вызовами. Мы потеряли много игроков стартового состава. И дело не только в тебе, но и в соперниках. Мы начинаем матчем против «Борнмута» — пожалуй, самой интенсивной команды АПЛ в прошлом сезоне в плане беговой работы и игрового стиля. А затем мы встречаемся с «Ньюкаслом» и «Арсеналом».

Мы потеряли 5−6 футболистов, у которых было много игрового времени в прошлом сезоне, и подписали четверых, так что предстоит адаптация, и это нормально«, — сказал тренер “Ливерпуля”.

