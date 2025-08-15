Слот о том, сможет ли «Ливерпуль» вновь выиграть АПЛ: «В этом году будет еще труднее. Мы потеряли много игроков старта и подписали четверых — предстоит адаптация»

В каждом сезоне и межсезонье сталкиваешься с вызовами. Мы потеряли много игроков стартового состава. И дело не только в тебе, но и в соперниках. Мы начинаем матчем против «Борнмута» — пожалуй, самой интенсивной команды АПЛ в прошлом сезоне в плане беговой работы и игрового стиля. А затем мы встречаемся с «Ньюкаслом» и «Арсеналом».