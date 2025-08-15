Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, пару часов, сумки и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро

Они оба очень ценят эти люксовые марки, и он хотел сделать все по-особенному после того, как подарил ей многомиллионное кольцо с бриллиантами и сделал предложение, ведь он уже не мог ждать, чтобы попросить ее руки. Он сделал этот момент по-настоящему уникальным и уже работает над подарками и свадьбой, которая, скорее всего, состоится в 2026 году после чемпионата мира.