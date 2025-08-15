Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
11.25
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
1
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.40
П2
22.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
11.75
X
3.45
П2
1.55
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.71
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

«Ливерпуль» провел минуту молчания в память о Жоте и его брате перед 1-м матчем сезона на «Энфилде». Фанаты посвятили баннеры Андре, Диогу и его семье

Нападающий «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

Источник: Спортс"

«Красные» принимают «Борнмут» (0:0, первый тайм) в 1-м туре АПЛ. Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Перед началом матча состоялась минута молчания в память о братьях.

Также домашние болельщики выложили на трибунах номера и инициалы обоих футболистов — DJ20 и AS30.

Кроме того, один из баннеров обращен к членам семьи Диогу — жене и троим детям. На нем говорится: «Энфилд» всегда будет вашим домом. You will never walk alone (с англ. «Ты никогда не будешь идти в одиночку» — лозунг «Ливерпуля» — Спортс«“).

Фото: x.com/LFC / x.com/JacobsBen.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше