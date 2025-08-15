Батраков — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, его оценили в 38−44 млн евро. Оценка Энрике из «Зенита» — 32−37 млн

1. «Локомотив» — Алексей Батраков (38−44 млн евро).
2. «Зенит» — Луис Энрике (32−37 млн евро).
3. ЦСКА — Матвей Кисляк (28−33 млн евро).
4. «Динамо Москва» — Константин Тюкавин (19−22 млн евро).
5. «Спартак» — Манфред Угальде (19−22 млн евро).
6. «Краснодар» — Станислав Агкацев (13−15 млн евро).
7. «Рубин» — Илья Рожков (7,8−9 млн евро).
8. «Ростов» — Иван Комаров (5,3−6,2 млн евро).
9. «Сочи» — Сауль Гуарирапа (4,9−5,7 млн евро).
10. «Крылья Советов» — Вадим Раков (4,2−4,9 млн евро).
11. «Ахмат» — Максим Самородов (3,9−4,5).
12. «Балтика» — Брайан Хиль (3,7−4,3 млн евро).
13. «Акрон» — Дмитрий Пестряков (2,7−3,2 млн евро).
14. «Пари НН» — Олакулеле Олусегун (2,6−3,1 млн евро).
15. «Оренбург» — Саид Сахархизан (1,4−1,7 млн евро).
16. «Динамо Махачкала» — Гамид Агаларов (1,3−1,5 млн евро).