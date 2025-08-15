Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
11.25
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
1
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
22.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
0
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
11.75
X
3.45
П2
1.55
Футбол. Первая лига
16.08
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
16.08
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.71
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Батраков — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, его оценили в 38−44 млн евро. Оценка Энрике из «Зенита» — 32−37 млн

И на основе этого сформировал рейтинг, выбрав по одному самому дорогому футболисту каждой команды.

Источник: Спортс"

1. «Локомотив» — Алексей Батраков (38−44 млн евро).

2. «Зенит» — Луис Энрике (32−37 млн евро).

3. ЦСКА — Матвей Кисляк (28−33 млн евро).

4. «Динамо Москва» — Константин Тюкавин (19−22 млн евро).

5. «Спартак» — Манфред Угальде (19−22 млн евро).

6. «Краснодар» — Станислав Агкацев (13−15 млн евро).

7. «Рубин» — Илья Рожков (7,8−9 млн евро).

8. «Ростов» — Иван Комаров (5,3−6,2 млн евро).

9. «Сочи» — Сауль Гуарирапа (4,9−5,7 млн евро).

10. «Крылья Советов» — Вадим Раков (4,2−4,9 млн евро).

11. «Ахмат» — Максим Самородов (3,9−4,5).

12. «Балтика» — Брайан Хиль (3,7−4,3 млн евро).

13. «Акрон» — Дмитрий Пестряков (2,7−3,2 млн евро).

14. «Пари НН» — Олакулеле Олусегун (2,6−3,1 млн евро).

15. «Оренбург» — Саид Сахархизан (1,4−1,7 млн евро).

16. «Динамо Махачкала» — Гамид Агаларов (1,3−1,5 млн евро).

