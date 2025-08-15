Ричмонд
Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов

Саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду, объявил о трансфере 29-летнего защитника.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что «Бавария» продаст игрока за 35 млн евро с учетом бонусов.

Коман подписал контракт до 2028 года. Его зарплата составит 20−25 млн евро за сезон.

Роналду сыграл ключевую роль в трансфере Комана в «Аль-Наср». Криштиану говорил, что хочет играть с Кингсли (Bild).

