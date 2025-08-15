Экитике забил первый гол в АПЛ. У перешедшего за 95 млн евро с учетом бонусов форварда 2 гола в 2 матчах за «Ливерпуль»

Экитике забил 2 гола в 2 матчах за «Ливерпуль». Первый был в игре за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» на 4-й минуте.
Напомним, Экитике перешел в «Ливерпуль» летом за 95 млн евро с учетом бонусов.
Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше