«МЮ» согласен продать Санчо «Роме» за 20 млн фунтов. Клубы ждут решения вингера, личные условия не согласованы

Манкунианцы согласны на трансфер за 20 миллионов, но ожидают решения игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Джейдон открыт для переговоров с начала этой недели. Однако все еще ведется работа над согласованием личных условий.
В прошлом сезоне Санчо выступал на правах аренды в «Челси», набрав 5+10 в 42 матчах во всех турнирах.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше