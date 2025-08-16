Ричмонд
Гарсия и Рэшфорд могут сыграть с «Мальоркой». «Барса» уладила вопрос регистрации и ждет подтверждения от Ла Лиги (Mundo Deportivo)

Ранее сообщалось, что ситуация с регистрацией новичков «Барселоны» должна разрешиться в эту пятницу.

Источник: Спортс"

«Барселона» завершила все необходимые процедуры для регистрации вингера и вратаря и теперь ожидает окончательного одобрения Ла Лиги, пишет Mundo Deportivo.

Президент каталонцев Жоан Лапорта подтвердил эту информацию.

«Если Флик захочет, Жоан Гарсия и Рэшфорд могут выйти на поле в субботу», — сказал Лапорта.

«Барселона» под руководством Ханси Флика в гостях сыграет с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги.

