Гарсия и Рэшфорд могут сыграть с «Мальоркой». «Барса» уладила вопрос регистрации и ждет подтверждения от Ла Лиги (Mundo Deportivo)

«Барселона» завершила все необходимые процедуры для регистрации вингера и вратаря и теперь ожидает окончательного одобрения Ла Лиги, пишет Mundo Deportivo.
Президент каталонцев Жоан Лапорта подтвердил эту информацию.
«Если Флик захочет, Жоан Гарсия и Рэшфорд могут выйти на поле в субботу», — сказал Лапорта.
«Барселона» под руководством Ханси Флика в гостях сыграет с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги.
