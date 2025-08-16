Салах первым в истории АПЛ забил 10 голов в матчах 1-го тура. В каждом сезоне в «Ливерпуле» он забивал или ассистировал в стартовом туре

Таким образом, египтянин стал первым игроков в истории АПЛ с 10 голами в матчах первого тура.
Кроме того, Салах забивает ассистирует в стартовом туре каждого сезона, проведенного в «Ливерпуле». У него 10 голов и 5 результативных передач в 9 матчах стартового тура АПЛ в составе «красных».
