Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
35.00
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.16
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Салах первым в истории АПЛ забил 10 голов в матчах 1-го тура. В каждом сезоне в «Ливерпуле» он забивал или ассистировал в стартовом туре

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:2) в 1-м туре АПЛ. На 94-й минуте Салах установил окончательный счет в матче, забив четвертый гол «Ливерпуля».

Источник: Спортс"

Таким образом, египтянин стал первым игроков в истории АПЛ с 10 голами в матчах первого тура.

Кроме того, Салах забивает ассистирует в стартовом туре каждого сезона, проведенного в «Ливерпуле». У него 10 голов и 5 результативных передач в 9 матчах стартового тура АПЛ в составе «красных».

