ЦСКА объявил о трансфере Руиса на правах аренды с опцией выкупа из «Мильонариоса»

"Даниэль Руис — в ПФК ЦСКА!
Наш клуб подписал контракт с колумбийским полузащитником на правах аренды.
Срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2025/26 и предусматривает опцию выкупа при выполнении определенных условий.
Даниэль будет выступать под номером 19.
Руис переходит к нам из «Мильонариоса». За четыре года в колумбийском клубе он сыграл в 196 матчах, в которых отметился 22 голами и 33 голевыми передачами.
24-летний футболист также имеет опыт выступления за сборную Колумбии.
Добро пожаловать домой, Даниэль!" — говорится в сообщении ЦСКА.
Фото: t.me/pfccskamoscow.
Руис прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА: «Мы должны бороться за титулы, и почему бы не стать чемпионами».