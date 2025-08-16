Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.25
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Невилл о расистских оскорбления Семеньо на матче с «Ливерпулем»: «Это отвратительно и омрачает вечер. Такое будет происходить и дальше, что плачевно»

«Ливерпуль» победил «Борнмут» (4:2) на «Энфилде» в 1-м туре чемпионата Англии.

Источник: Спортс"

Игра была временно приостановлена в 1-м тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес полузащитника «вишен».

"Это омрачает вечер, который должен был быть потрясающим. Первый матч сезона Премьер-лиги, прекрасный день, 62 000 болельщиков на стадионе, а этот парень подвергся расистским оскорблениям и был вынужден пойти к судье и пожаловаться.

Это отвратительно. Даже представить себе не могу, что может прийти кому-то в голову.

Тем не менее, это произошло и будет происходить и дальше, что плачевно«, — сказал экс-защитник “Манчестер Юнайтед”, работавший на матче в качестве эксперта Sky Sports.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше