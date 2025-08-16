Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.25
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Капитан «Борнмута» о расистских оскорбления Семеньо: «Это совершенно неприемлемо и ужасно злит, нужно что-то делать. Преклонение колена не дало никакого эффекта»

«Ливерпуль» победил «Борнмут» (4:2) на «Энфилде» в 1-м туре чемпионата Англии.

Источник: Спортс"

Игра была временно приостановлена в 1-м тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес полузащитника «вишен».

"Это совершенно неприемлемо. Я в шоке, что это происходит в наше время. Не понимаю, как Энт продолжает играть и забивать голы.

Он немного подавлен. Нужно что-то делать. Преклонение колена не дало никакого эффекта. Мы поддерживали его, и, надеюсь, с ним все будет в порядке.

Я хотел, чтобы он показал реакцию [после забитого гола], я бы так и сделал. Он сообщил об этом судье и продолжил игру. Это показывает, какой он достойный человек.

Это гнев и шок. Я сказал судье, что хочу, чтобы его [болельщика] немедленно убрали, но пришли полицейские и все уладили.

Игроки «Ливерпуля» очень поддерживали Энта и остальную команду. Эта ситуация просто ужасно злит.

Мы обсуждали это с Премьер-лигой, так что они отнеслись к этому серьезно. Не знаю, что еще мы можем сделать. Мы делаем это уже давно, и никто не понимает. Мне просто жаль Энта, что ему пришлось это вынести. Вся страна наблюдает за этим, и это ужасно«, — рассказал капитан “Борнмута” в интервью Sky Sports.

