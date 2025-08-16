Автобус «Тюмени-2» попал в ДТП в Омской области, водитель врезался в попутный BMW и фуру. Один игрок доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные серьезно не пострадали

По предварительным данным, около 17:30 в районе Тюкалинска водитель автобуса «Тюмени-2» не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении BMW, который затем врезался в фуру.
После этого клубный автобус продолжил движение, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом и съехал с дороги.
19-летнему пассажир автобуса «Тюмени-2» был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, также помощь понадобилась водителю одного из большегрузов. Остальные участники ДТП не получили серьезных повреждений.