Автобус «Тюмени-2» попал в ДТП в Омской области, водитель врезался в попутный BMW и фуру. Один игрок доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные серьезно не пострадали

Команда направлялась в Омск на матч третьей лиги с «СибГУФК-Иртыш-2». Игра должна была состояться 15 августа, но позже ее перенесли на 16 августа, поэтому команда выехала позже.

Источник: Спортс"

По предварительным данным, около 17:30 в районе Тюкалинска водитель автобуса «Тюмени-2» не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении BMW, который затем врезался в фуру.

После этого клубный автобус продолжил движение, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом и съехал с дороги.

19-летнему пассажир автобуса «Тюмени-2» был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, также помощь понадобилась водителю одного из большегрузов. Остальные участники ДТП не получили серьезных повреждений.