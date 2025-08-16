Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.25
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.42
П2
2.60
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Руис о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать все, на что способен. Хочется поскорее влиться в команду и начать играть»

Армейцы арендовали вингера у «Мильонариоса» за 500 тысяч долларов с выкупом за 1,5 млн.

Источник: Спортс"

"Я прекрасно знаю, что это клуб с огромной историей, с большими традициями. ЦСКА — обладатель Кубка УЕФА, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России. У меня огромное желание играть за ЦСКА, счастью нет предела.

Говорят, что в России невероятный холод, но на самом деле я себя здесь сейчас чувствую очень комфортно.

Я уже разговаривал с главным тренером, это замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас нужно меньше говорить и больше показывать на поле. Очень жду момента, когда смогу показать все, на что я способен. Очень хочется поскорее влиться в команду и начать играть", — сказал Руис.