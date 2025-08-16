Руис о переходе в ЦСКА: «Жду момента, когда смогу показать все, на что способен. Хочется поскорее влиться в команду и начать играть»

"Я прекрасно знаю, что это клуб с огромной историей, с большими традициями. ЦСКА — обладатель Кубка УЕФА, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России. У меня огромное желание играть за ЦСКА, счастью нет предела.
Говорят, что в России невероятный холод, но на самом деле я себя здесь сейчас чувствую очень комфортно.
Я уже разговаривал с главным тренером, это замечательный человек, прекрасный футбольный профессионал. Но, думаю, сейчас нужно меньше говорить и больше показывать на поле. Очень жду момента, когда смогу показать все, на что я способен. Очень хочется поскорее влиться в команду и начать играть", — сказал Руис.