Адиев о «Крыльях» и поддержке Федорищева: «Вижу карт‑бланш. Он все время подчеркивает: “В твою спортивную составляющую никто лезть не будет. Делай так, как считаешь нужным”

— У нас очень хорошее взаимопонимание с губернатором. В нескольких моментах, когда мне нужна была поддержка, он меня поддержал. И чуть‑чуть пожурил, когда было надо. Это тоже нормально, на то он и губернатор. Но в ключевых моментах он меня везде поддержал. Поэтому я вижу карт‑бланш.