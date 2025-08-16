Ричмонд
Адиев о «Крыльях» и поддержке Федорищева: «Вижу карт‑бланш. Он все время подчеркивает: “В твою спортивную составляющую никто лезть не будет. Делай так, как считаешь нужным”

После 4 туров «Крылья Советов» занимают в РПЛ 3-е место.

Источник: Спортс"

— Почему контракт на год?

— Пока год, а дальше посмотрим. Надо сперва этот сезон закончить. Благодарность губернатору [Вячеславу Федорищеву], он сказал: «Приготовьтесь на долгосрочное сотрудничество». Я же сам себе говорю: «Мое долгосрочное сотрудничество — это следующая игра и следующая победа».

— У вас карт‑бланш?

— У нас очень хорошее взаимопонимание с губернатором. В нескольких моментах, когда мне нужна была поддержка, он меня поддержал. И чуть‑чуть пожурил, когда было надо. Это тоже нормально, на то он и губернатор. Но в ключевых моментах он меня везде поддержал. Поэтому я вижу карт‑бланш.

Он все время подчеркивает: «Магомед, в твою спортивную составляющую никто лезть не будет. Делай так, как ты считаешь нужным», — сказал тренер «Крыльев Советов».