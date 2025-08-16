Слот о расизме в адрес Семеньо: «Мы не хотим этого в футболе. Такому на “Энфилде” не место»

«Клуб сделал четкое заявление. Мы не хотим этого в футболе, не хотим, чтобы это происходило на стадионах, тем более на “Энфилде”. Мы должны говорить об этом вновь и вновь, поскольку такому на “Энфилде” не место.
Такое немного омрачает, ведь сегодня наши болельщики были потрясающими, особенно во время акции в память о Жоте«, — сказал тренер “Ливерпуля”.
