Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.25
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.42
П2
2.60
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.78
П2
3.95
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.28
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.44
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.70
П2
2.97
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Слот о расизме в адрес Семеньо: «Мы не хотим этого в футболе. Такому на “Энфилде” не место»

Хавбек «Борнмута» подвергся дискриминации в 1-м тайме матча АПЛ с «Ливерпулем» (2:4), игра была временно приостановлена.

Источник: Sports

«Клуб сделал четкое заявление. Мы не хотим этого в футболе, не хотим, чтобы это происходило на стадионах, тем более на “Энфилде”. Мы должны говорить об этом вновь и вновь, поскольку такому на “Энфилде” не место.

Такое немного омрачает, ведь сегодня наши болельщики были потрясающими, особенно во время акции в память о Жоте«, — сказал тренер “Ливерпуля”.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше