Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.25
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.42
П2
2.60
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.78
П2
3.95
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.28
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.44
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.70
П2
2.97
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Глушков о штрафах в «Махачкале»: «Отвернулся от мяча, и нам забили — теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100%»

— Как оцените старт махачкалинского «Динамо» в чемпионате и Кубке России?

Источник: Спортс"

— Оцениваем нормально. Но все равно много очков растеряли. Хотя при этом довольны тем, что имеем.

— От вас в межсезонье ушли в «Ахмат» Абубакар Гаджиев и Касинтура. Это никак не сказалось на команде?

— Мы вообще не переживали из-за этого. У нас такая команда, что, я не знаю, убери из нее пять человек, все равно игра будет та же самая. То есть, пока во главе клуба есть Гаджи Муслимович Гаджиев, у нас, думаю, все то же самое и будет.

— За счет чего?

— Скажем так, он не дает нам расслабиться. Вообще никому в клубе.

— Каким образом?

— Очень разными способами: и системой штрафов, и просто разговорами.

— Какие суммы штрафов?

— Их много за самые разные моменты, но цифры озвучивать будет не очень хорошо.

— А за что они?

— Ну, например, если ты от мяча отвернулся, и нам гол забили, то тебе штраф. После матча тренерский штаб и руководство делают видеоразбор матча. И если все видят, что ты отвернулся от мяча, то выписывают штраф. Честно говоря, я с этим согласен. Мне кажется, что это правильно. Нельзя отворачиваться от мяча.

— А если порядок сумм назвать?

— Если ты один раз отвернулся от мяча, и нам забили — теряешь 50% премиальных. За второй раз могут лишить 100% премиальных, — сказал хавбек «Динамо» Махачкала.