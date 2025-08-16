Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.25
П2
2.56
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.70
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.42
П2
2.60
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
3.90
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.47
П2
2.27
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.75
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.70
П2
2.97
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Хавбек «Спартака» Дмитриев о матче с «Зенитом»: «Надо обязательно выигрывать, чтобы исправлять ситуацию»

Матч 5-го тура РПЛ пройдет сегодня в Москве. После 4 матчей красно-белые занимают в таблице 11-е место, петербургский клуб — 8-е.

Источник: Спортс"

«Чтобы исправлять ситуацию, нам надо выигрывать. Сейчас будем разбирать матч с “Зенитом”.

Нам надо обязательно выигрывать. Будем на это настраиваться и готовиться к этому«, — сказал хавбек “Спартака”.