Кьеза о 1-м голе в АПЛ: «Я счастлив в “Ливерпуле”. Играю за одну из лучших команд в мире»

«Тренер выпускал меня на поле, я играл, и это окупилось забитым голом. Мне было здесь сложно, поскольку скорости другие, и спустя год я наконец-то доволен. Тренер дал мне шанс, он всегда меня подбадривает».
О будущем.
«Будем разговаривать с “Ливерпулем”, но скажу честно: я здесь счастлив. Я играю за одну из лучших команд в мире. Я должен ждать и быть готовым [выйти на поле], как это было сегодня. Я должен доказывать, что способен играть за эту команду. И повторюсь: в последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился», — сказал Кьеза.
Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше