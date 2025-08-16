Ричмонд
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.26
П2
2.50
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.70
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.37
П2
2.78
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.77
П2
3.90
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.28
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.60
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.30
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.70
П2
2.97
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.70
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.04
П2
1.46
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.61
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

Кьеза о 1-м голе в АПЛ: «Я счастлив в “Ливерпуле”. Играю за одну из лучших команд в мире»

Вингер «Ливерпуль» забил победный мяч в игре 1-го тура с «Борнмутом» (4:2), выйдя на замену на 82-й минуте. В прошлом сезоне у итальянца не было голевых действий в чемпионате Англии в 6 матчах.

«Тренер выпускал меня на поле, я играл, и это окупилось забитым голом. Мне было здесь сложно, поскольку скорости другие, и спустя год я наконец-то доволен. Тренер дал мне шанс, он всегда меня подбадривает».

О будущем.

«Будем разговаривать с “Ливерпулем”, но скажу честно: я здесь счастлив. Я играю за одну из лучших команд в мире. Я должен ждать и быть готовым [выйти на поле], как это было сегодня. Я должен доказывать, что способен играть за эту команду. И повторюсь: в последние месяцы тренер очень хорошо ко мне относился», — сказал Кьеза.

