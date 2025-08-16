Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.26
П2
2.50
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.70
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.37
П2
2.78
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.77
П2
3.90
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.46
П2
2.28
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.60
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.30
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.70
П2
2.97
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.70
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.04
П2
1.46
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.61
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

«Рома» не продаст Коне «Интеру». Гасперини рассчитывает на хавбека

Римляне официально уведомили миланский клуб о том, что 24-летний хавбек не продается, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

Новый тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на француза, видя в нем одного из основных игроков команды.

Ранее стало известно, что Коне может перейти в «Интер» почти за 50 млн евро.