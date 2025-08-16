«Рома» не продаст Коне «Интеру». Гасперини рассчитывает на хавбека

Новый тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на француза, видя в нем одного из основных игроков команды.
Ранее стало известно, что Коне может перейти в «Интер» почти за 50 млн евро.
Римляне официально уведомили миланский клуб о том, что 24-летний хавбек не продается, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
