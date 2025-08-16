«Медведев — это практически 12-й игрок “Зенита”. Стрепетов предрек ничью в матче “Спартака” с петербуржцами

«Многие специалисты отдают предпочтение “Зениту”. По именам у “Зенита” очень мощная атака, середина поля, но есть проблемы в обороне. “Спартак”, от которого всегда ждут чемпионства, начал сезон неуверенно. Если серьезно разбирать эту игру, Станковича, Семака, то шансы — 50 на 50.
Очень важно, кто угадает с составом и теми футболистами, которые могут принести победу «Спартаку» или «Зениту». Если учитывать юбилей Александра Ивановича Медведева (председатель правления «Зенита» — Спортс«), это практически 12-й игрок “Зенита”. Но я поставлю на результативную ничью», — сказал бывший игрок и тренер «Зенита».