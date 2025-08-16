Ричмонд
Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.26
П2
2.55
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.69
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.27
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.80
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.39
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.57
П2
7.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.52
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.77
П2
1.53
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.94
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.52
П2
1.41
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2

«Мальорка» — «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Матч пройдет на стадионе «Сон Моиш».

Источник: Спортс"

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Календарь Ла Лиги.

