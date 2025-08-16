Два пенальти, четыре гола и ничья

В перерыве Сергей Семак провел замены с целью переломить ход матча — на поле вышли защитник Роман Вега и нападающий Александр Соболев. Но в начале второго тайма гостей подстерегала новая неприятность: вторую желтую карточку получил Дуглас Сантос, капитан команды. Он уже давно не демонстрирует хорошей игры, а тут откровенно подвел коллег, наступив на ногу соперника (в первом тайме была желтая за захват игрока «Спартака» руками). «Зенит» после этого перестроился и, как ни странно, заиграл увереннее. Терять все равно было нечего. Каких-то слаженных коллективных действий петербуржцы не демонстрировали, но снова принесло удачу индивидуальное мастерство. На этот раз его продемонстрировал Соболев, выступавший ранее за «Спартак». На 63-й минуте он обыграл в штрафной сразу двух опекунов и хлестким ударом послал мяч в ближний угол. Максименко оказался не готов.