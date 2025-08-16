Семак описал бы старт сезона «отрицательным» словом: «Зенит» потерял очень много очков. Где-то не повезло, где-то, как со «Спартаком», о победе вряд ли можно говорить. Нужно перетерпет

— Конечно, отрицательным. Мы потеряли очень много очков. В каких-то матчах нам просто не повезло, где мы недобрали очков. А в каких-то матчах, как сегодня, вряд ли можно говорить о победе при той игре, которая сегодня была. То же самое с «Ахматом». Игра там, игра сегодня… Пропускаем легкие мячи, но сегодня плюс в том, что мы в меньшинстве смогли забить. По тем другим матчам вопросов по игре меньше, но результат тоже нас не устраивает.