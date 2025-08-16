Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.50
П2
22.00
Футбол. Испания
перерыв
Валенсия
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.57
X
2.15
П2
3.40
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.02
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Манчестер Сити
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

Гвардиола о 4:0 с «Вулвс»: «Первый тайм был хорошим, второй — нет. Нам всегда здесь тяжело, поэтому мы особенно рады результату»

«Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:0 в 1-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

"Первый тайм был хорошим, второй — нет. Это обычное дело в этой части сезона, но соперники были лучше [во 2-м тайме].

У нас была короткая подготовка. Нам всегда тяжело играть здесь, два года назад мы проиграли, а в прошлом сезоне Джон Стоунз забил гол в концовке. Нам всегда здесь тяжело, поэтому мы особенно рады результату".

О Рейндерсе.

«По-настоящему хорош. Прекрасный игрок, он с самого начала оказал влияние. Благодаря своей скорости он может помочь при оборонительных действиях в полузащите. Он может страховать защитников в зонах, которые мы иногда разрешаем освобождать. В “Милане” он был великолепен, как и в сборной. Мы знали, что в ближайшие годы он станет одним из лучших игроков “Сити”.

О Шерки.

«Качество его игры в заключительной трети поля, на ограниченном пространстве — это уникально. Его креативность впечатляет. Впереди еще много лет и тяжелых матчей. Нам нужно качество, особое качество в заключительной трети поля и чистый талант, и у Райана он есть».

О новичках «Сити».

"У нас есть Ману [Аканджи], Натан [Аке] и Гюндоган — игроки, которые создали это наследие, но, конечно, мы внесли изменения после прошлого сезона, когда было много травм и проблем.

В этом сезоне в плане свежей энергии все очень похоже на ситуацию, которая была, когда я только пришел. Тогда у нас было много игроков — Кайл Уокер, Лерой Сане, Бернарду Силва — они выдающиеся игроки, но теперь клубу нужно обновить состав на следующие годы и быть стабильным".

О Траффорде.

«Это прекрасная история — он пришел в академию молодым. Он провел очень хорошую игру, сделал хороший сэйв, был заметен в воротах. Он проделал невероятную работу в “Бернли” при Винни [Компани]. В конце концов клуб решил вернуть его, и я уверен, что сегодня ночью он будет хорошо спать, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.

