Глава АПЛ Мастерс о расизме в адрес Семеньо: «Это проблема общества, она проникает в футбол, этого не должно происходить ни на стадионе, ни в интернете. Важно говорить об этом»

В ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4) расистским оскорблениям подвергся полузащитник «Борнмута» Энтойн Семеньо.

Источник: Спортс"

"Ни один футболист Премьер-лиги никогда не должен подвергаться подобным оскорблениям — ни на своем рабочем месте, ни в интернете. Важно продолжать говорить об этом.

Мы, как и все остальные, предложили нашу поддержку Энтойну. Думаю, все видели, что вчера протокол соблюдается и отрабатывается. Как только Энтойн дал понять арбитру матча, что произошло, Энтони Тэйлор остановил игру, поговорил с обоими тренерами и напрямую связался с представителем службы безопасности на стадионе. Это позволило им опознать нарушителя и вывести его с территории, и, насколько я понимаю, он был задержан полицией. Так это и должно работать.

Это проблема общества. Она проникает в футбол, а этого не должно происходить ни на стадионе, ни в интернете. Это заставляет таких людей, как я, и других руководителей футбола еще раз задуматься над тем, что еще мы можем сделать, чтобы подобное больше не происходило в будущем", — сказал генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.
Читать дальше